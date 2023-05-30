В Приамурье пьяный водитель наехал на полицейского после просьбы освободить дорогу

Полицейского госпитализировали с травмой головы. Фото: принтскрин видео.

В Тынде нетрезвый водитель наехал на старшего оперуполномоченного, который двигался на вызов о краже. В итоге на водителя и его пассажира завели уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД Амурской области. По информации ведомства, на пересечении ул. Красная Пресня и 169 километра ФАД «Лена» служебный автомобиль не смог проехать из-за автомобиля, который преградил проезд.

Полицейский подошел к автомобилю и по внешним признакам мужчины понял, что тот пьян. Водитель проигнорировал просьбу сыщика освободить дорогу, надавил на газ и наехал на сотрудника ведомства.

Полицейский проехал на капоте чужого автомобиля несколько метров, спрыгнул и вернулся в свою машину, чтобы вызвать подкрепление, после чего догнал и заблокировал автомобиль правонарушителя.

Водитель и пассажир активно сопротивлялись, в итоге полицейского доставили в больницу с травмой головы. Оказалось, что оба нарушителя – ранее судимые. На них завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). На хозяина авто также составили административные материалы за отказ проходить медицинское освидетельствования. Сейчас мужчины находятся под стражей.

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