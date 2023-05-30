Тут необычный случай: мэр Благовещенска высказался об объявлении на остановке

Девочки попали на камеру. Фото: imameev

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал жителям города о юных расклейщиках объявлений. Две девочки от своей руки написали о пропаже их любимого велосипеда. Глава столицы Приамурья попросил жителей помочь с поисками, а также напомнил про наиболее эффективные способы распространения подобной информации, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Обычно максимально резко высказываюсь по поводу расклейки объявлений на остановках. Но тут необычный случай. Две маленькие жительницы района Зейской – Шевченко наклеили объявление на один из новых павильонов. Зафиксировали их камеры наружного наблюдения. Объявление оперативно убрали, – объяснил мэр.

Олег Имамеев отметил, что повод у девчонок, действительно, важный. Описал пропажу: розовый двухколесный велосипед с корзинкой. Глава города посоветовал в таких случаях пользоваться электронными способами распространения информации. Например, чатами жильцов, виртуальными досками объявлений, местными группами в соцсетях.

– Это эффективнее и остановки не портятся. А мы с вами давайте поможем девочкам и по максимуму распространим информацию о «потеряшке». Надеюсь, велосипед найдётся, – заключил глава Благовещенска.

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