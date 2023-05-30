Библиотеки Благовещенска посетил мэр Хэйхэ

Главной темой форума стало наставничество. Фото: Администрация Благовещенска.

Впервые во время Международного общественного писательско-издательского форума библиотеки Благовещенска и района Айгунь посетил мэр Хэйхэ Чжао Жунго. Мероприятие проводят восьмой раз, торжественная церемония закрытия прошла в модельной библиотеке-обсерватории имени Бориса Машука, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Во время церемонии закрытия заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько вручила награды представителям писательского сообщества и благодарности сотрудникам библиотечной системы.

Главной темой форума стало наставничество. Мероприятие охватило тысячи человек: библиотекарей, писателей, издателей и, конечно, читателей. В библиотеках Благовещенска провели более 123 мероприятий – это выставки, презентации, экскурсии, мастер-классы, встречи с писателями. Также открыли книжную полку героев СВО, в каждой библиотеке представили коллекции любимых книг амурских писателей.

Еще одной почетной гостьей стала писательница из Южно-Сахалинска Дия Гарина, наставник молодых писателей Приамурья. Жители Благовещенска впервые представили свои таланты на хобби-вечере, который прошел в молодежной библиотеке им. А.П. Чехова. Сотрудники библиотечной системы показали весь свой творческий потенциал: картины, стихи, уникальные коллекции и многое другое.

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