Прилег на бочок: элитное авто развалилось на дороге Благовещенска после ДТП

На месте работает полиция. Фото: blagchat

В Благовещенске на улице Артиллерийской произошло жесткое ДТП между тремя автомобилями. Один из них – Lexus, от удара повалило на бок. Машина с грохотом ударилась о землю и на асфальт полетели осколки раскуроченного лобового стекла, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Очевидцы сообщают, что столкновение произошло днем, в 11:34. Участниками ДТП стали водители еще двух автомобилей: Toyota Corolla Spacio и Toyota Land Cruiser Prado. Судя по кадрам с места аварии этим двум машинам повезло куда больше, нежели элитной иномарке.

На место выехали сотрудники полиции. В пресс-службе ГИБДД Благовещенска корреспонденту рассказали, что специалисты все еще оформляют аварию, о пострадавших на данный момент информации нет. Подробности будут позже

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в поселке Магдагачи Магдагачинского района неизвестный водитель сбил человека. Видео, на котором можно наблюдать аварию, появилось в социальных сетях.

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