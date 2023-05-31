В Амурской области охранник умер прямо на работе

Все детали предстоит узнать специалистам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В охранной компании «Гарантия» Амурской области прямо на работе произошел несчастный случай. 20 мая один из сотрудников потерял сознание, мужчине тут же вызвали скорую. Медики констатировали смерть охранника, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Комиссией под председательством старшего инспектора Государственной инспекции труда в Амурской области проводится расследование данного несчастного случая. Вскоре установят причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда, которые повлекли за собой смерть человека, – сообщили в инспекции труда.

На данный момент неизвестно, почему охранник потерял сознание, и это привело к летальному исходу. Все детали предстоит узнать специалистам. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приамурье электрик погиб в трансформаторной будке.

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