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НовостиПроисшествия31 мая 2023 5:41

В Амурской области охранник умер прямо на работе

Причины смерти установит комиссия Государственной инспекции труда
Екатерина МАКСИМОВА
Все детали предстоит узнать специалистам.

Все детали предстоит узнать специалистам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В охранной компании «Гарантия» Амурской области прямо на работе произошел несчастный случай. 20 мая один из сотрудников потерял сознание, мужчине тут же вызвали скорую. Медики констатировали смерть охранника, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Комиссией под председательством старшего инспектора Государственной инспекции труда в Амурской области проводится расследование данного несчастного случая. Вскоре установят причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда, которые повлекли за собой смерть человека, – сообщили в инспекции труда.

На данный момент неизвестно, почему охранник потерял сознание, и это привело к летальному исходу. Все детали предстоит узнать специалистам. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приамурье электрик погиб в трансформаторной будке.

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