ЗАГС Благовещенска поделился интересными фактами ко Дню города

Благовещенск отпразднует свой 167-ой день рождения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Со второго по третье июня Благовещенск отпразднует свой 167-ой день рождения, в преддверии праздника управление ЗАГС Амурской области поделилось интересными фактами. Сколько пар официально зарегистрируют свой брак, и какие изменения ждет город, рассказывает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В День рождения столицы Приамурья узами брака свяжут себя 28 пар. А в субботу появится еще 28 новых семей.

Некоторые из молодоженов примут участие в параде «С днем рождения, любимый город» и торжественным кортежем пройдут по центральной улице. Всего же в эти дни в области появятся 93 новые семьи. За последние пять лет во время празднования Дня города в Благовещенске было зарегистрировано 135 пар новобрачных, – поделились в управлении ЗАГС Приамурья.

Также в ведомстве отметили, что в этом году в сквере за областным правительством планируется открыть «Улицу любви». В этом месте люди смогут признаваться друг другу в чувствах, а также сделать предложение руки и сердца.

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