Управление ветеринарии Амурской области сделало заявление о птичьем гриппе

Переносчиками гриппа чаще всего становятся дикие гуси и утки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Управление ветеринарии по Амурской области сделало заявление о карантине по птичьему гриппу. Официально ограничения сняты, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Специалисты провели все необходимые проверки и мероприятия, за время их работы новых случаев опасного заболевания выявлено не было. До этого птичий грипп обнаружили в селе Привольное Тамбовского округа. Именно здесь и ввели карантин, эксперты провели дезинфекцию.

Переносчиками гриппа чаще всего становятся дикие гуси и утки, у которых начался период миграции. В это время жителям порекомендовали не выпускать своих птиц за пределы подворий. Для людей эта инфекция также опасна своими осложнениями: развитием вирусной пневмонии, поражением почек, печени, кроветворных органов. Именно эти последствия и приводят к летальному исходу.

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