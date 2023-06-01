В Благовещенске установят скульптуру пельменя

До 11 июня можно поделиться эскизом арт-объекта. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Благовещенске поставят скульптуру русского и китайского пельменей. Известное всем лакомство из мяса и теста появится на улице города в рамках международного гастрономического фестиваля «Берега вкуса», сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Созданием композиции займется благовещенский художник Николай Рыбак, однако у амурчан есть возможность разработать свой вариант скульптуры. До 11 июня все желающие могут прислать эскиз на электронную почту department@economy.amurobl.ru с пометкой «На конкурс БЕРЕГА ВКУСА». Для творчества нет рамок, наброски могут быть, как в графическом формате, так и от руки.

Фестиваль планируется провести в течение четырех дней. 17 августа его откроет мастер-класс для представителей индустрии общественного питания, который посвятят темам подбора персонала, работы с клиентами, повышения эффективности работы команды, совершенствования правил сервиса и техники продаж.

Кульминацией мероприятия станет работа гастрономической зоны на набережной Благовещенска 25 и 26 августа. Около 30 павильонов представят заведения китайской и русской кухни, а жители и гости областной столицы смогут приобрести авторские блюда по приемлемым ценам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.