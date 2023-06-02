В больнице Благовещенска скончался четырехлетний мальчик

Специалистам предстоит установить обстоятельства и причину смерти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детской клинической больнице Благовещенска 31 мая скончался четырехлетний мальчик. Изначально ребенок попал туда 15 мая с пневмонией. Незадолго до трагедии юному пациенту провели бронхоскопию, чтобы удалить скопившуюся мокроту. После процедуры он чувствовал себя хорошо, но ночью матери позвонили и сообщили, что сердце Кирилла (имя изменено) остановилось, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Следственный комитет Амурской области.

Следователи организовали проверку. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причину смерти. Также после обращения родителей проверку организовала прокуратура.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как двухлетняя девочка умерла в больнице Благовещенска. Мама считает, что в семейном горе может быть виноват врач.

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