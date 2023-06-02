Работал курьером у преступников: уроженец Камчатки несколько лет обирал пенсионеров в Благовещенске

Поймать злоумышленника удалось на железнодорожном вокзале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция задержала уроженца Камчатки, который на протяжении четырех лет работал курьером у мошенников. 25-летний обманщик приходил за деньгами к старикам, которые хотели спасти родственника «попавшего в беду». Такую легенду им предварительно рассказывал голос на том конце трубки с неизвестного номера. Курьера удалось задержать, когда он попытался бежать в Иркутск, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на МВД Амурской области.

Сыщикам стало известно, что подозреваемый покинул Амурскую область и уехал в Читу. Оперативники незамедлительно связались с забайкальскими коллегами и передали им ориентировку на разыскиваемого. Выяснилось, что житель Камчатки был ранее судим за кражу.

Поймать злоумышленника удалось на железнодорожном вокзале. Он хотел сбежать в Иркутск. На допросе подозреваемый признался, что объявление о работе курьером он увидел в одном из чатов популярного мессенджера и, уточнив все условия работы, согласился на сотрудничество с телефонными мошенниками.

– Он приезжал на адреса жертв в капюшоне, черной куртке и с медицинской маской на лице. Полученные у пенсионеров денежные средства переводил на указанный куратором счет, при этом себе, как правило, оставлял 10-15 процентов от общей суммы, – объяснили в ведомстве.

Понимая, что рано или поздно в Благовещенске его поймают, он решил покинуть столицу Приамурья и продолжить незаконный заработок в других субъектах России. По всем фактам преступной деятельности подозреваемого по статье «Мошенничество» возбуждены и расследуются уголовные дела.

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