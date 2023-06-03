В Амурской области двух дошкольников ударило током в кафе одного из поселков

Оголенные провода находились в кафе заведения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приамурье в поселке Прогрессе двух семилетних детей ударило током в здании кафе. О случившемся рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как поделились представители ведомства, в кафе для дошкольников организовали выпускной. Два ребенка отлучились в туалет, где дотронулись до оголенных проводов, которые торчали из стены, и получили удар током.

Ребят осмотрели врачи, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет по городу Райчихинск организовал доследственную проверку. Специалисты выяснят, соблюдаются ли требования безопасности в этом заведении, после чего примут соответствующее решение.

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