Прокуратура Амурской области выясняет обстоятельства удара током детей в туалете кафе

Детей осмотрели врачи и вовремя оказали им всю необходимую помощь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Прогресс амурской области случилось происшествие в одном из кафе. Двух дошкольников ударило током, прокуратура начала проверку. Специалисты дадут оценку исполнению требований законодательства, в том числе пожарной безопасности, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Выяснилось, все произошло на выпускном для воспитанников детского сада. Ребята и их родители собрались отпраздновать это радостное событие в одном из кафе. В разгар веселья два ребенка отлучились в туалет и зачем-то дотронулись до оголенных проводов. Почему в уборной, куда могут отойти дети нарушена техника безопасности, предстоит выяснить специалистам. Любопытство закончилось печально, дошкольники получили удар током.

Трагедии удалось избежать, детей осмотрели врачи и вовремя оказали им всю необходимую помощь. Дети уже находятся дома со своими родными и их жизни ничего не угрожает. Городской прокуратурой поставлен на контроль ход и результат доследственной проверки по данному факту.

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