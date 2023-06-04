В Тынде освятили здания администрации и госдумы

Чин освящения зданий Городской думы и администрации города Тында совершил игумен Антоний. Фото: Благовещенская Епархия

В Тынде священнослужители окропили Святой водой здания госдумы и администрации и всех сотрудников, кто находился на рабочем месте. Чин освящения совершил ключарь Тындинского Свято-Троицкого кафедрального собора игумен Антоний (Грищенко) в сослужении иерея Илии Охрименко, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Благовещенскую Епархию.

Отец Антоний пожелал Главе администрации Гуляеву Сергею Сергеевичу и его коллективу успехов в трудах на благо города и его жителей, «Божиего благословения на многая и благая лета».

Напомним, ранее «Комсомолка», что нашли исследователи на территории Свято-Троицкой церкви. Здание давно разрушено, восстановить его в том же виде снова - почти невозможно, но история собора будоражит умы и разжигает вокруг себя споры. Специалисты центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области (ЦСН) провели работу в государственном архиве, изучили метрические книги и другие исторические документы.

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