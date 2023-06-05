Следственный комитет Амурской области организовал проверку после гибели 16-летнего подростка на Кубке ММА

Трагедия произошла 4 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белогорске 4 июня 16-летний боец ММА умер после удара в голову. Соперник нокаутировал молодого человека, пострадавшего отправили в реанимацию, где он скончался. Следственный комитет проводит проверку, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Выяснилось, что подростки выступали на Кубке ММА без шлемов. Об этом рассказал мэр города Станислав Мелюков. По его словам, другие бойцы выступали в защитной экипировке, а этим подросткам судья, по непонятным причинам, разрешил выйти на ринг просто так.

– Были соблюдены все необходимые юридические процедуры: положение о Кубке, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников. Одно но… в силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них.

Следствие даст оценку соблюдению требований безопасности при организации и проведении соревнований, наличию медицинских противопоказаний у погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.