Благовещенску с любовью от телебашни: какие подарки получился столица Приамурья в свою годовщину

Так «Амурский ОРТПЦ» поздравил благовещенцев с праздником. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В прошедшие пятницу и субботу, 2 и 3 июня соответственно, столица Амурской области – Благовещенск – отпраздновала годовщину. Городу исполнилось 167 лет со дня основания. Одним из самых ярких событий стала необычная подсветка на телебашне «Амурского ОРТПЦ», сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Благовещенску – 167 лет. Это один из пяти старейших центров дальневосточных регионов России. Свою годовщину город отмечал несколько дней, основными праздничными днями стали пятница и суббота – 2 и 3 июня. Что только не было за это время! Традиционно начался День города с возложения цветов к памятнику основателей столицы Амурской области – казакам-первопоселенцам. Церемонии продолжились у мемориала в честь подписания Айгунского договора, памятников, посвященных Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию на набережной. Были и яркие концерты, на одном из которых наградили самых активных и деятельных руководителей городских организаций, успешных спортсменов и работников сферы культуры. Проходило и награждение победителей конкурса эскизов арт-объектов, благодаря которым 22 технических шкафа города украсили красочные рисунки.

В субботу прошел парад «С днем рождения, любимый город!», в котором приняли участие около тысячи местных жителей. Прошедшие в праздничной колонне люди – это десять пар, которые поженились в День города, 80 близнецов, более 100 представителей семейных трудовых династий, почти четыре десятка именинников, чей день рождения совпал с днем рождения Благовещенска…

Много еще интересных мероприятий и подарков получил областной центр в 167 год основания. Но мы не можем пройти мимо одного из подарков – на главной телебашне Благовещенска зажглись огни в цвет городского флага. На медиаэкране сменяли друг друга изображение местного герба, силуэты Триумфальной арки, Кафедрального собора и торговых рядов «Мавритания». Радовала жителей и гостей такая необычная подсветка целых два дня с 21 до 23 часов.

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