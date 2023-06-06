В Приамурье водитель наехал на девятилетнего ребенка

Ребенка пришлось госпитализировать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Серьезная авария произошла в Приамурье. В городе Свободный на дороге сбили ребенка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, произошло все возле дома на Октябрьской, 26. 24-летний водитель автомобиля Toyota Probox наехал на девятилетнего пешехода. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте, из-за столкновения с машиной он получил травмы, после чего его госпитализировали.

Напомним, что в Приамурье завели уголовное дело на водителя и его пассажира за то, что по их вине полицейский отправился в больницу. Служебному автомобилю преградила путь другая машина, хозяин которой игнорировал просьбы специалиста об освобождении трассы. В итоге мужчина наехал на сотрудника УМВД и сопротивлялся во время задержания.

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