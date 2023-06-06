В Благовещенске спасают краснокнижного журавля, которому ампутировали лапу

Журавля отвезут в эколого-туристический центр. Фото: центр «Гамаюн».

Раненого журавля нашли около ЛЭП в Тындинском районе. Он поранился о провода и получил переломы кисти крыла и цевки. Теперь ему предстоят сложные операции. Реабилитационный центр «Гамаюн» просит неравнодушных амурчан помочь спасти жизнь птицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Журавлю удалили одну лапу, так что теперь ему нужен протез. Центру не хватает 16 тысяч рублей, чтобы помочь птице вновь ходить. Жить в дикой среде он не сможет, поэтому журавля отвезут в эколого-туристический центр. Ему предстоит реабилитация и восстановление после операции.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что волонтеры фонда «Горячие сердца» просят благовещенцев о помощи. Только нужна она не людям, а бездомным животным. Кроме того, любой человек может присмотреть питомца в приюте и забрать его домой.

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