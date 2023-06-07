Погоню с перестрелкой за пьяным угонщиком устроили сотрудники полиции в Приамурье

Водителя арестовали на десять суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приамурье сотрудники ДПС по Благовещенску задержали 23-летнего ранее судимого жителя. Погоню устроили, заподозрив его в угоне автомобиля Nissan Tiida. Нарушителя догнали и завели на него уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД по Амурской области. В полицию обратился местный житель и рассказал, что его машину угнал неизвестный. Сотрудники ГИБДД с помощью GPS-трекера в машине смогли узнать, где она находится.

Угонщик игнорировал требования полицейских и вместо того, чтобы остановиться, сильнее надавил на педаль газа в попытках скрыться. Пытаясь оторваться от сотрудников ГИБДД, он несколько раз выезжал на полосу встречного движения, из-за чего могли пострадать другие водители.

Чтобы остановить угонщика, полицейским пришлось использовать табельное оружие. После того, как автомобилю прострелили задние колеса, водитель не смог справиться с управлением, и в итоге врезался в леера.

Мало того, что мужчина угнал чужой автомобиль, у него еще не было водительских прав, а за руль он сел, будучи пьяным. В итоге на него завели несколько административных материалов, а позже – уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), по которой ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Машину вернули законному владельцу, а нарушителя арестовали на десять суток.

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