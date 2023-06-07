Мэр Благовещенска недоволен плохим оповещением АКС людей о ремонте теплосетей

Ремонт уже идет в микрорайоне, на Институтской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Благовещенска раскритиковал работу ресурсноснабжающих организаций за плохое оповещение жителей города об отключении горячей воды. Ремонт – дело полезное, до 1 августа работы пройдут в пяти районах города. И все было бы хорошо, если бы людей предупредили об этом заранее, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Олег Имамеев заявил, что за сезон коммунальщики заменят более трех километров сетей. Многие очень нуждаются в ремонте, мэр назвал старые теплотрассы «дырявыми», поэтому такая капитальная работа пойдет только во благо. Это позволит отключать горячую воду лишь на две недели в году. Но не все амурчане знали об этом, поэтому уже успели написать в СМИ и главе города письма с одним вопросом: «Почему?».

– Почему не оповестили жителей города заблаговременно о беспрецедентном ремонте сетей. Такой объем работ выполнялся за 3 года! А в этом году – за сезон! Сами Амурские коммунальные системы (АКС) отработали, взяли кредит, оперативно решают все возникающие вопросы. Забыли о мелочи – предупредить самих людей. Ремонт сетей – это благо, которое превратилось в раздражение и злость, – высказался Олег Имамеев.

К ремонту уже приступили в микрорайоне, на Институской. 5 июня подрядная организация приступила к работам на Трудовой между Амурской и Зейской. До конца этой недели рабочие приступят к работам на Кантемирова от школы № 13 до дома № 3, на Политехнической между Высокой и Северной, на Кузнечной между Ленина и Амурской и на Пушкина от Краснофлотской до Фрунзе.

Глава города уведомил амурчан, что он поставил задачу блоку ЖКХ с АКС отработать сроки, адресный перечень отключения горячей воды.

Эта информация будет опубликована и размещена на всех домах, попадающих под отключение. Заранее приношу свои извинения за доставленные неудобства, — добавил глава Благовещенска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.