В скором времени начнется избирательная комиссия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приамурье назначили дату выборов губернатора. Амурские парламентарии приняли решение провести процедуру 10 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В скором времени начнется избирательная комиссия, осенью жители Амурской области решать, кому предстоит возглавлять регион в ближайшие пять лет.

– По закону решение о назначении выборов должно быть принято законодательным собранием не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, – отметил председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев.

Напомним, на данный момент главой региона является Василий Орлов, он сменил своего предшественника Александра Козлова, который пробыл в должности губернатора чуть менее трех лет. В начале 2023 года Орлов сообщил, что готов вступить в эту почетную должность на новый срок.

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