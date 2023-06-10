Жительница Приамурья в пьяном порыве зарезала мужа

C обвиняемой проведена проверка показаний на месте преступления. Фото: СУ СК РФ по Амурской области

Милые бранятся – только тешатся, гласит народная мудрость. Только вот ситуация, произошедшая в конце марта в Шимановске Амурской области, совсем не про это. Супруги вместе распивали алкоголь, и в какой-то момент они начали ругаться, женщина схватила нож и зарезала мужа. Делом занялись областные следователи, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Все произошло 22 марта в квартире дома на улице Октябрьская в городе Шимановск. Между пьяными супругами произошла ссора. Не выдержав, мужчина схватил нож и начал размахивать им, но 37-летняя жена перехватила орудие и воткнула лезвие в грудную клетку мужа, тот момента скончался.

Женщина только после этого осознала, что совершила, и сразу позвонила в скорую и полицию. Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины, а виновницу трагедии увезли с собой. Сотрудники СУ СК РФ по Амурской области завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Санкция статьи – срок от 6 до 15 лет колонии.

Следователи уже завершили расследование уголовного дело, прокурор Шимановского района утвердил обвинительное заключение. Все материалы переданы в суд.

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