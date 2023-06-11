В Благовещенске облицовывают гранитом популярную набережную

Гранит защищает берега от размывов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АО «Асфальт» в своей telegram-канале рассказали о том, что на популярной набережной Благовещенска вовсю кипят работы по облицовке гранитом пятого и шестого участков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Мы приступили к выемке грунта для формирования чаши основания проезжей части, велосипедной и пешеходной дорожек. Кроме того, приступаем к устройству труб для прокладки сетевых кабелей. Выполняем бетонирование оставшихся оголовков на шестом участке, – рассказал начальник участка Вячеслав Косенко.

Специалисты отметили, что именно облицовка гранитом улучшает облик города, а также защищает берега от размывов. Этот минерал по праву считается одним из самых прочных и долговечных. Гранит сегодня – самый востребованный материал при облицовке набережных благодаря устойчивости к негативным воздействиям среды.

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