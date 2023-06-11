В Приамурье многодетные семьи получили поддержку на сумму 260 миллионов рублей

В области стало больше многодетных семей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Амурской области многодетные семьи получили выплату в размере больше 17 тысяч рублей в рамках нацпроекта «Демография». Всего на эти цели выделили 260 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на правительство региона.

– В этом году мы стали родителями в третий раз. В нашей семье родился ещё один сын. Теперь мы получаем ежемесячную выплату от государства. Считаю, что это хорошая поддержка родителям, у которых появился ребенок, – рассказала многодетная мама Анна.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что приоритет региона – повышения рождаемости. Поэтому с каждым годов из бюджета выделяется все больше денег на поддержку семей с детьми. Подобные меры уже имеют результат: за пять лет многодетных семей стало на 12% больше.

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