Губернатор Приамурья и мэр Благовещенска поздравили амурчан с Днем России

С Днем России! Фото: Олег ЗОЛОТО

Вся страна отмечает 12 июня День России. Главный государственный праздник отмечают во всех регионах. Свои поздравления передали губернатор Приамурья Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Имамеев.

– Это день всех, кто любит и сражается за свое Отечество. Гордится, хранит и передает память о великих победах и свершениях наших предков. Мы ценим свою великую историю. Традиции и ценности, формировавшиеся веками, объединяют наш многонациональный народ, для которого слово Родина было и остается священным, – заявил глава Амурской области.

Также амурчан поздравил мэр Благовещенска.

– С днем нашей великой и могучей, необъятной и непобедимой Родины! С Днем России! Несмотря на все санкции, давление со стороны Запада и попытки изменить историю, Россия всегда есть и будет на карте мира.

Напомним, с 12 часов дня до 19 часов вечера в Благовещенске проходит праздничная программа. Танцы, песни, мастер-классы – все это ждет жителей и гостей города.

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