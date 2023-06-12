Оставил пассажира и сбежал: в Приамурье водитель въехал на мемориал Славы

Кадр с места ДТП. Фото: принтскрин видео.

В Свободном 12 июня в час ночи водитель Toyota Pronard врезался в Nissan Elgrandи налетел на территорию Мемориала Славы. В салоне находился человек, который в итоге получил травмы. Водитель оставил пассажира и сбежал, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а машину отправили на специализированную охраняемую стоянку. Полиция ищет виновника ДТП.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что в благовещенский городской суд признал виновным местного жителя, который в 2022 году, будучи пьяным, насмерть сбил женщину на пересечении улиц Горького – Комсомольская, а после скрылся с места ДТП. В суде амурчанин признал свою вину и раскаялся. Этот факт и то, что у него есть маленький ребенок, стали смягчающими вину обстоятельствами. В итоге мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима.

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