В Благовещенске на реке Зея пропал 15-летний подросток

ЧП произошло на реке Зея. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Минувшим днем в Приамурье произошло ЧП: в районе переулка Связной на реке Зея пропал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Тревожный звонок о пропаже 15-летнего жителя Приамурья поступил спасателям днем 12 июня. Подросток пропал по неизвестным причинам, поэтому специалисты предполагают, что он мог утонуть. Поиски в день его исчезновения не дали никаких результатов, поэтому они продолжаются и 13 июня.

Напомним, что похожая ситуация произошла и в Приморье. 16-летний юноша пропал 5 июня. В этот же день были организованы поиски, на место ЧП выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий. Позже Следственный комитет завел уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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