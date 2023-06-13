В Приамурье автомобиль столкнулся с грузовым локомотивом

На движение пассажирских поездов авария никак не повлияла. Фото: tekegram-канал @dpskontrol_28rus.

Серьезное ДТП произошло минувшим днем на станции Тыгда. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути и столкнулся с локомотивом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Амурской области, 37-летний водитель Toyota Wish заехал на железнодорожный переезд, проигнорировав при этом запрещающий сигнал светофора. В итоге автомобилист получил травмы, его доставили в больницу.

Как добавили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения с Toyota Wish. На движение пассажирских поездов авария никак не повлияла, локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась.

– Забайкальская железная дорога призывает водителей неукоснительно ПДД при проезде через железнодорожные пути.

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