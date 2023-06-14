Часть Благовещенска на 12 часов осталась без воды

Об отключениях рассказали в Амурских коммунальных систем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пресс-службе Амурских коммунальных систем рассказали, что 14 июня часть Благовещенска на время осталась без воды. Связано это с проведение плановых ремонтных работ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По информации представителей компании, ремонтные работы пройдут в колодце на Ленина в связи с чем отключат участок водовода диаметров в 500 метров от СПОШ №22 до Батарейной. 14 июня подачу воды приостановили с рано утром – в 6:00, возобновят только вечером спустя 12 часов – в 18:00.

Без воды остались здания на Батарейной, 2, 5, Железнодорожной 4, 4/1, 4/2, Ленина 190, 192/9, 192у, 261.

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