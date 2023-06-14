В Амурской области в порядок приведут 15 километров автодороги Екатеринорславка – Тамбовка – Константиновка

Фото: правительство Амурской области.

Еще 15 километров автодороги Екатеринорславка – Тамбовка – Константиновка отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Контракт заключен на ремонт трех участков, которые проходят по территории Тамбовского округа и Константиновского района. Об этом заявили в пресс-службе правительства Амурской области. Подробности в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

Сообщается, что подрядчик уже приступил к ремонту первого участка от 74 по 84 километр трассы между населенными пунктами Тамбовка и Чуевка. Далее на очереди – участки от 136 по 140 километр, между Константиновкой и дорогой «Подъезд к селу Ключи», а также с 89 по 90 километр, между селами Тамбовка и Косицыно.

Рабочие восстановят и отремонтируют водопропускаемые трубы, восстановят земляное полотно, водоотводные канавы и примыкания, устроят двухслойное асфальтобетонное покрытие, а также установят автобусные остановки. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки и возведение новых знаков.

Работу выполняет, как говорят в правительстве, «сильный» подрядчик – АО «Асфальт». В подтверждение этому уже есть договоренность по опережающим темпам выполнения работ – обещают закончить уже в текущем дорожном сезоне, основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершить до 1 сентября.

– Правительством области разработан порядок, когда на ремонт дорог опережающими темпами подрядные организации берут кредит, а региональным минтрансом ведется компенсация процентов по кредитам. Это позволяет на год, а иногда и на два года раньше срока по контракту завершать работы. Законтрактованные участки ремонта – сегодня наиболее проблемные, важно, как можно быстрее завершить работы, чтобы жители не испытывали неудобств при движении по этой дороге, – рассказал руководитель областного минтранса Александр Зеленин.

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