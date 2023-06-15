В Благовещенске 1000 домов останутся без горячей воды

Впервые в городе реконструируют сразу две магистральные теплотрассы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за ремонта участка тепломагистрали №1 Центрального района Благовещенска 1000 домов останутся без горячей воды. «Амурские тепловые сети» опубликовали список адресов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Впервые в городе реконструируют сразу две магистральные теплотрассы. Всего в 2023 году в областном центре ДГК планирует заменить около 1,6 километра трубопроводов н, это рекордный объем работ.

Из-за этого с 13 по 16 июня без горячей воды останутся следующие адреса:

- от пер. Корейского в сторону ул. Северная

- от ул. Красноармейской в сторону пер. Углового и ул. Батарейной

- от ул. Больничной в сторону ул. Горького до ул. Комсомольской, а также в сторону городской клинической больницы и городского роддома

- от ул. Загородной в сторону ул. Нагорная (район ДРСУ)

- от ул. Батарейной по ул. Красноармейской до ул. Артиллерийской и ул. Горького.

А с 19 по 22 июня горячую воду отключат в следующих районах:

- микрорайон №1 и № 2,

- часть микрорайона № 3 от ул. Студенческой до Василенко между ул. Воронкова и Институтская,

- район КПП и район ЦЭС.

– Мы постарались максимально сократить время ограничений ресурса для потребителей. Однако провести замену участков тепломагистралей без отключений, конечно, невозможно, – рассказал главный инженер «Амурских тепловых сетей» Сергей Громов.

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