Не учебная тревога: полицейские Амурской области оказались под атакой гранаты

О своем поступке мужчины рассказали в соцсетях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 июня двое мужчин закинули на территорию отдела полиции в Тынде (Красная Пресня, 34) взрывоопасный снаряд. Предположительно – страйкбольную гранату, поскольку на месте взрыва остались характерные пластиковые осколки. Свой поступок хулиганы сняли на два видео, приговаривая «Это новый челлендж!» и выложили в сеть, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Собственно, это и помогло выйти на след опасного дуэта. Ролик разлетелся по соцсетям – 15 июня, около 17:00, их уже обсуждали в телеграм-канале «ТЫНДА ИНФО ЧАТ». На одном видео неизвестные кидают гранату через забор МО МВД «Тындинский», на втором – идут по улице… с пистолетом.

– Выйдешь подышать и домой не вернешься, – комментируют происходящее жители Тынды.

Когда ролики только всплыли в Сети, дата совершения «дебоширства» известна не была. Однако после обнаружения записей мужчин быстро задержали. Следственный комитет возбудил на них уголовное дело по статье «Хулиганство».

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