Хулиганы с гранатой из Амурской области записали для полицейских новое видео

За свои действия мужчинам пришлось ответить перед полицией. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В четверг 15 июня жители Тынды заметили в местном телеграм-канале шокирующие кадры – двое неизвестных закинули на территорию МО МВД Тындинский на улице Красная Пресня, 34 гранату и сняли взрыв на видео. Кроме характерного грохота на записи отчетливо слышны призывы к противоправным действиям, цитировать которые мы, из-за обилия нецензурных слов в речи, не можем.

Ролик быстро разлетелся по соцсетям и вызвал бурную реакцию общественности. Это помогло установить личность хулиганов и оперативно задержать их. И как только запахло уголовным делом, удаль и экстремизм хулиганов поубавились: в сети появилась запись с их извинениями перед представителями полиции.

Однако от наказания это их не спасло. Напомним, что следственный комитет Амурской области завел на виновных уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

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