На мосту Благовещенск – Хэйхэ в сентябре планируют провести международный забег

Забег предлагают провести в сентябре этого года. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

На автомобильном мосту между благовещенском и Хэйхэ может пройти международный забег. Идею предложил руководитель Амурской области Василий Орлов на торгово-экономической ярмарке в Харбине.

– Предлагаем провести забег по международному мосту в сентябре 2023 года и приурочить его к победе наших стран во второй мировой войне, – сообщил глава региона на международной встрече.

Как сообщает правительство Амурской области, региональное министерство спорта разработало план совместных с Китаем мероприятий на ближайшие годы. Помимо осеннего забега по автомобильному мосту в документ включили проведение совместных международных соревнований по ушу с приглашением мастеров из Поднебесной. По мнению Василия Орлова, у Амурской области и города Хэйхэ есть все шансы создать и укрепить культурные связи.

– Предлагаю активизировать сотрудничество в спорте. В нашей копилке есть уникальные мероприятия - Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта, Заплыв «Дружба», детские соревнования по футболу. Но их может быть больше, – рассказал губернатор.

Отметим, что с 15 по 19 июня в Китае проходит 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка. В этом году – наконец-то в очном формате, впервые после пандемии. Приамурская делегация во главе с главой региона Василием Орловым представит китайским коллегам туристический, инвестиционный, логистический, торговый и экономический потенциал области.

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