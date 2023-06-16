В Тынде медведя заметили около города

Медведь был рядом со стеллой. Фото: принтскрин видео.

В Тынде начался медвежий сезон: животные смело выходят к людям на дороги и гуляют. Одного из них водители сняли на видео и поделились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Большого медведя заметили около стеллы, это совсем рядом с городом. Проезжающий водитель снял на видео, как животное ходит рядом с дорогой и принюхивается. На проезжающих мимо людей медведь внимания не обратил.

Есть предположения, что это медведица, чьего детеныша совсем недавно видели в другой стороне, около аэропорта. «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что малыш спокойно шел по трассе между рекой Сигиктой и аэропортом. Он не испугался, когда рядом проехал автомобиль, лишь тихо отбежал и принялся наблюдать за людьми, которые его снимали.

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