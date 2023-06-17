Град, грозы и подъем уровня воды в реках ожидаются в Амурской области 17 июня

Непогода обрушится преимущественно на северо-западные и местами северо-восточные районы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 17 июня, местами по Амурской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 13-14 метров в секунду, а днем по отдельным районам региона прокатится гроза. Об этом сообщает амурский Гидрометцентр. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как говорят специалисты, по территории Амурской области в эти дни проходят фронтальные системы юго-западного циклона. В связи с этим ожидаются дожди разной интенсивности и грозы. Специалисты уточнили, что непогода обрушится преимущественно на северо-западные и местами северо-восточные районы – там пройдут ливни. При грозе порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. В отдельных районах области возможен град.

С разбушевавшейся непогодой есть вероятность, что уровень воды поднимется в реках следующих районов: Сковородинского, Тындинского, Магдагачинского, Зейского, Селемджинского районов.

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