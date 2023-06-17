Машинное масло вспыхнуло у продовольственной базы в Благовещенске

Скриншот с видео. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

Серьезный пожар тушили в Благовещенске накануне, 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи днем в пятницу. Звонивший рассказал, что в районе третьего километра Новотроицкого шоссе произошел пожар. К месту происшествия незамедлительно отправились боевые расчеты пожарно-спасательной части №1 и №12.

Когда специалисты прибыли к мечту ЧП, выяснилось, что полыхает отработанное машинное масло на территории, прилегающей к производственной базе. Через девять минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади около 30 квадратных метров. По информации от ведомства, погибших и пострадавших нет.

По факту случившегося сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску проводят доследственную проверку.

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