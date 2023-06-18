В Амурской области 18 июня в результате столкновения двух машин погиб подросток

В аварии столкнулись две «Хонды». Фото: УГИБДД России по Амурской области

Серьезная авария унесла жизнь юного жителя Амурской области, еще пять человек госпитализированы в больницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось в первой половине воскресенья, 18 июня. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Приамурья, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Авария произошла на 11 километре дороги Пригородное – Поздеевка – Ромны в Белогорском муниципальном округе. Машины Honda Zest и Honda CRV столкнулись «лоб в лоб», транспортные средства получили значительные повреждения.

Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД и бригаду медиков на место происшествия.

– В результате ДТП от полученных травм скончался несовершеннолетний 2010 года рождения, пять человек с различными травмами госпитализированы в лечебное учреждение, – обозначили в пресс-службе ведомства.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, после чего будут опубликованы детали.

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