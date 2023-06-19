Утонул на глазах у друга: в Приамурье мальчик не вернулся с рыбалки

Ребенка пока не нашли. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Белогорске 18 июня на реке Томь пропал 10-летний мальчик. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Ребенка все еще ищут. На данный момент известно, что он рыбачил на берегу реки. А затем пошел купаться. «Комсомолка» обратилась в пресс-службу Следственного комитета Амурской области, чтобы уточнить, где были родители школьника, пока он плавал. В ведомстве рассказали, что мальчик рыбачил с 10-летним другом. Он и увидел, как его сверстник не выбрался из воды.

Следователи настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности у водоемов. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как утонувший в Тамбовке школьник полез в воду из-за шалости сестры. В какой-то момент девочка кинула его обувь в водоем, и мальчик попытался вытащить ее. В итоге ребенок попал в глубокое место и ушел под воду. Тело нашли на глубине четыре метра.

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