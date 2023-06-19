В Амурскую область привезут мощи Георгия Победоносца

Это путешествие проходит в рамках акции «Всероссийский молебен о победе». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мощи Георгия Победоносца привезут в Благовещенск из Забайкалья. Точной даты пока не озвучили, но ориентировочное время – начало июля, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Ковчег с частицей чудотворных мощей святого великомученика до сентября доставят в около сотни городов в 89 регионах России. Это путешествие проходит в рамках акции «Всероссийский молебен о победе». 6 мая, перед отправкой святыни и в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию передачи ковчега участникам Всероссийского крестного хода в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.

– Благодаря этому проекту множество православных людей в самых отдаленных регионах России смогут поклониться святому воину Христову, который явил перед лицом истязателей крепость веры, невероятное мужество и стойкость, – отметил Патриарх Кирилл.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как благовещенские археологи провели исследования на территории Свято-Троицкой церкви. Величие и тайны Шадринского собора (Свято-Троицкой церкви) до сих пор не дают покоя ученым и обычным жителям Приамурья. Здание давно разрушено, восстановить его в том же виде снова - почти невозможно, но история собора будоражит умы и разжигает вокруг себя споры.

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