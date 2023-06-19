В Приамурье минивэн сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

За рулем находился мужчина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тынде 15 июня минивэн сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на ГИБДД Амурской области.

ДТП произошло в районе улицы Семилетова, 76. Ребенок выезжал с прилегающей к дому территории. Водитель Toyota Wish не заметил его и осознал, что случилось, когда мальчик уже попал под колеса. Выяснилось, что за рулем находился мужчина 1981 года рождения. Ребенок получил травмы, «Комсомолка» обратилась в пресс-службу ГИБДД Приамурья, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится ребенок и не привлекался ли ранее за нарушения ДТП водитель авто.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как на федеральной трассе «Амур» в районе поселка Серышево столкнулись два автомобиля Toyota Prius. При столкновении они загорелись, четыре человека погибли на месте.

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