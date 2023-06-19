В одной из дальневосточных клиник 150 человек напичкали ненужными таблетками и лечили от мнимых болезней

Липовая контора работала несколько лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор сотрудникам лжемедицинского центра «Прогресс-ДВ». В учреждении, которое «притворялось» клиникой, пациентам ставили несуществующие диагнозы, а затем – оформляли на несчастных кредиты под предлогом оплаты за процедуры.

Под меч правосудия попали пять менеджеров преступной организации: Кислова Н. Ф., Коваленко Ю. В., Логвинов В. Ю., Моторная Т. В., Ситдиков (Жамков) В. А. Их судят по статье о мошенничестве и покушении на мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Схема, при которой вместо рецепта в аптеку выписывался кредитный счет, выглядела так. Преступники привлекали клиентов в псевдоклинику. Для этого в «Прогресс-ДВ» работал собственный колл-центр, через который преступники рекламировали бесплатное медицинское обследование. Как сообщают на сайте Благовещенского городского суда Амурской области, менеджеры преуспели в методах психологического воздействия;

У пациентов, клюнувших на предложение из колл-центра, диагностировали болезни, которых на самом деле и не было. Потом их приглашали обследоваться на элитном оборудовании за символические 300 тысяч рублей. Когда клиенты, шокированные ценой, отказывались, «Прогресс-ДВ» щедрым жестом скидывал цену вдвое и оформлял на пациентов кредитный договор.

От манипуляций и хитрости лжедокторов пострадало более 150 человек. Общий (на всех пострадавших) ущерб суд оценил в 3,3 миллиона рублей.

Виновных приговорили к колонии общего режима: Кислову – к 3,5 года; Коваленко – к 4 годам; Логвинова – к 4,5 года; Моторную – к 6 годам; Ситдикова (Жамкова) – к 7,5 года.

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