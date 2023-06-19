Предпринимательница, из-за которой четверо детей в Приамурье отравились хлоркой, пойдет под суд

Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области завершилось расследование преступления об отравлении детей хлоркой. По сообщению региональной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего индивидуального предпринимателя за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает «КП –Благовещенск».

Сам неприятный инцидент случился в апреле 2021 года. Владелица сауны с бассейном в г. Сковородино нарушила санитарные требования, из-за чего четверо маленьких детей получили ущерб здоровью.

— В апреле 2021 года указанную сауну посетили девять местных жителей, включая четверых малолетних детей. После пользования бассейном граждане испытали физическую боль в органах дыхания и жжение в глазах, а четверо детей получили острое отравление хлорсодержащим веществом, – заключили в прокуратуре.

Дело направили в суд. Предпринимательница может оказаться в тюрьме на срок до двух лет.

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