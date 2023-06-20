В Приамурье зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

В целом рост заболевания отметили в 11 административных территориях области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В амурской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Больше всего людей заболело в Благовещенске, Райчихинске, Тынде и Белогорском районе, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» с ссылкой на управление роспотребнадзора Приамурья.

С 12 по 18 июня на недуг пожаловались 1930 амурчан. В целом рост заболевания отметили в 11 административных территориях области. Специалисты отмечают, что за прошедшую неделю жалоб на ОРВИ стало больше на 155 случаев, это 8,7%. Среди пациентов – 777 взрослых и 1153 ребенка.

Также специалисты отметили снижение заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю на вирус пожаловались 112 человек, что на 26,8% ниже уровня заболеваемости предыдущих результатов. Снижение жалоб на плохое самочувствие отмечается во всех возрастных группах взрослого и детского населения.

Напомним, ранее приморский врач объяснила, чем страшен свиной грипп и как отличить его симптомы от коронавируса.

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