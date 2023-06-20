«Почетного донора» из Благовещенска отправят в колонию строгого режима из-за наркотиков

Обвиняемый и сам употреблял наркотические вещества растительного происхождения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Благовещенска приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима за помощь в продаже наркотиков. Шевчук С. и сам употреблял наркотические вещества растительного происхождения. Так во время распития алкоголя со знакомым, который поставлял ему запрещенный товар, он согласился купить у него масло каннабиса. Вот только денег не оказалось, тогда-то он и решил продать наркотик знакомым, за что и был задержан и оказался на скамье подсудимых, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на благовещенский городской суд Амурской области.

Эта история тянулась с 2019 года. Сначала мужчина взял деньги у своей знакомой и пообещал ей принести наркотик. Когда амурчанин получил нужную сумму, вернулся к «продавцу» и купил два шприца с дозой в 9,2 грамма. Неприятную улику обнаружили полицейские в дамской сумочке при досмотре.

– По такой же схеме Шевчук поучаствовал в продаже наркотиков еще двум своим знакомым, купившим при его пособничестве 2,14 грамм и 4,4 грамм. Их также нашли и изъяли у «покупателей» сотрудники правоохранительных органов, – рассказали в ведомстве.

Злоумышленника удалось поймать, но в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел раскаяние обвиняемого, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, звание «Почетный донор», а также состояние здоровья близкого родственника.

Суд признал Шевчука виновным. Все вещественные доказательства, подтверждающие вину обвиняемого, подлежат уничтожению.

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