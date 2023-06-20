Первым на участие в выборах губернатора Приамурья подал документы нынешний глава Василий Орлов

Период выдвижения будет длиться до 14 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый кандидат на пост губернатора Амурской области предоставил документы на выдвижение. «Первопроходцем» стал нынешний глава региона Василий Орлов, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

20 июня Василий Александрович сдал все необходимые документы в Амуризбирком. В пакет вошли заявление о согласии баллотироваться, сведения об образовании и месте работы, доходах и недвижимом имуществе и другие.

Напомним, не так давно прошла онлайн-встреча Василия Орлова и президент РФ Владимира Путина. Орлов напомнил, что в 2023 году истекает его пятилетний срок службы на посту губернаторарегиона, а потому попросил одобрить его планы выдвигаться на второй срок. Глава страны его поддержал.

Также по закону, кандидату на эту должность нужно заручиться поддержкой избранных глав и представительных органов муниципальных образований: собрать от 100 до 105 подписей. Период выдвижения будет длиться до 14 июля. Период представления документов на регистрацию – до 24 июля. Выборы главы региона продлятся три дня – с 8 по 10 сентября.

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