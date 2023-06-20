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НовостиОбщество20 июня 2023 4:55

Первым на участие в выборах губернатора Приамурья подал документы нынешний глава Василий Орлов

Амурская избирательная комиссия зарегистрировала документы первого кандидата
Екатерина МАКСИМОВА
Период выдвижения будет длиться до 14 июля.

Период выдвижения будет длиться до 14 июля.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый кандидат на пост губернатора Амурской области предоставил документы на выдвижение. «Первопроходцем» стал нынешний глава региона Василий Орлов, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

20 июня Василий Александрович сдал все необходимые документы в Амуризбирком. В пакет вошли заявление о согласии баллотироваться, сведения об образовании и месте работы, доходах и недвижимом имуществе и другие.

Напомним, не так давно прошла онлайн-встреча Василия Орлова и президент РФ Владимира Путина. Орлов напомнил, что в 2023 году истекает его пятилетний срок службы на посту губернаторарегиона, а потому попросил одобрить его планы выдвигаться на второй срок. Глава страны его поддержал.

Также по закону, кандидату на эту должность нужно заручиться поддержкой избранных глав и представительных органов муниципальных образований: собрать от 100 до 105 подписей. Период выдвижения будет длиться до 14 июля. Период представления документов на регистрацию – до 24 июля. Выборы главы региона продлятся три дня – с 8 по 10 сентября.

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