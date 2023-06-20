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НовостиПроисшествия20 июня 2023 6:15

Житель Белогорска получил реальный срок за ложное сообщение об акте терроризма

Мужчина сообщил об угрозе взрыва дома, но это была ложь
Екатерина МАКСИМОВА
Амурчанин позвонил в полицию и сообщил, что один из домов в городе хотят взорвать.

Амурчанин позвонил в полицию и сообщил, что один из домов в городе хотят взорвать.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее судимого мужчину из Белогорска приговорили к реальному сроку за ложное сообщение об акте терроризма. Суд вынес приговор – лишение свободы на год и два месяца, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на МВД Амурской области.

В апреле 2023 года амурчанин позвонил в полицию и сообщил, что один из домов в городе хотят взорвать. Позже выяснилось, что он намеренно соврал. С какой целью – непонятно. За подобную «шалость» пришлось ответить перед судом.

– Нарушителя правопорядка задержали, на него завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За это преступление он отправится в места лишения свободы, – сообщили в ведомстве.

Напомним. ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Благовещенске отстранили от работы руководителя полицейских, бравших взятку и укравших из казино продукты.

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