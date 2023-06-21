В реке Амур обнаружили кишечную палочку

Лабораторные исследования показали наличие кишечной палочки. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

На минувшей неделе специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в реке Амур. Купальный сезон официально открыли в регионе еще 1 июня, но вот в реку Амур нырять не стоит. Здесь обнаружили кишечную палочку, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Роспотребнадзор Приамурья.

«Лабораторные исследования показали наличие кишечной палочки. Купание в этих водоёмах небезопасно для здоровья. Искупавшись в такой воде, можно получить как банальное расстройство ЖКТ, так и энтеровирусную инфекцию, которая может проявиться как сыпью на теле, так и менингитом, вплоть до летального исхода. Будьте осторожны!» – заявили в ведомстве.

На протяжении всего летнего сезона Роспотребнадзор продолжит брать пробы воды. Также специалисты предупредили, что купаться нельзя в ручье Буяновском и реке Зея. Тоже из-за кишечной палочки.

Напомним, в 2023 году в Приамурье оборудовано несколько мест для отдыха на водоемах. Позагорать у воды и расслабиться можно на берегу реки Зеи в селе Белогорье, зоне отдыха Владимировского озера, правом берегу реки Зеи – 1,5 километра от автодорожного моста, ручье Буяновский в поселке Моховая Падь, Зея в поселке Зазейском, переулке Связной, реке Амур от Уралова до Мухина, а также Мухина до Артиллерийской, реке Зея на Амурской, 1.

На территории Благовещенского района из трех официальных мест для купания к прохождению купального сезона готово только одно – второе Владимирское озеро, база отдыха «Метехи». На Чигиринском водохранилище собственник готовит пляжную зону. В Белогорском округе на территориях баз отдыха «Лагуна» и «Оазис» и зоны отдыха «Томь» идет активная подготовка.

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