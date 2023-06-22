В Благовещенске в реке Зея 21 июня утонула 14-летняя девочка

Трагедия произошла на Зее 21 июня. Фото: ГУ МЧС РФ по Амурской области

Тревожная новость поступила вечером в среду, 21 июня, в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Благовещенска – недалеко от улицы Октябрьская на реке Зея пропала девочка-подросток. Информацию передали спасателям ГУ МЧС РФ по Приамурью, и они отправились на место происшествия. К поискам 14-летней амурчанки подключили водолазов, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В тот же вечер, спустя несколько часов, тело погибшей 2009 года рождения подняли водолазы. Ее обнаружили недалеко от берега.

– Причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы, – отметили в пресс-службе регионального главка ведомства.

Напомним, это не первая трагедия за короткий срок. 18 июня в Белогорске на реке Томь пропал десятилетний мальчик – он пошел рыбачить со своим другом. Однако что-то пошло не так, ребенок оказался в воде, он утонул на глазах у приятеля.

12 июня на реке Зея пропал 15-летний подросток. Его тело обнаружили спасатели спустя четыре дня, 16 июня.

Специалисты разных ведомств призывают родителей не отправлять детей на водоемы одних.

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