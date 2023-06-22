Ночью 21 июня на трассе Благовещенск – Бибиково разбились два молодых человека

ДТП случилось ночью на аэропортовской трассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагическая авария произошла в 3 часа ночи 21 июня на аэропортовской трассе в столице Приамурья. По дороге Благовещенск – Бибиково мчался автомобиль марки Honda H-RV, за рулем – 35-летний мужчина, который в какой-то момент не справился с управлением и съехал на обочину. Машина врезалась в дерево, два человека погибли, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

Двое пассажиров 18 и 20 лет (2005 и 2003 год рождения соответственно) погибли моментально. Водитель 1988 года рождения и третий пассажир 22 лет (2001 год рождения) были госпитализированы в больницу.

Добавим, что по информации Управления МВД РФ по Амурской области за среду, 21 июня, только в Благовещенске и Благовещенском районе произошло минимум 14 аварий, в двух из которых пострадали четыре человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Амурской области 18 июня в результате столкновения двух машин погиб подросток

Еще пять человек увезли бригады скорой медицинской помощи (подробнее)

В Амурской области 18 июня в результате столкновения двух машин погиб подросток

Еще пять человек увезли бригады скорой медицинской помощи (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.