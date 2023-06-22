В Благовещенске отремонтируют фасады медакадемии

Работы уже начались. Фото: Амурская государственная медицинская академия.

В Благовещенске стартовал ремонт фасадов главного корпуса Амурской государственной медицинской академии. Деньги выделила администрация города в рамках гранта по программе благоустройства городских территорий. На работы потратят 14 миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Подрядчика выбрали после конкурса. Им стала компания ООО «СК Урусстрой», которая уже приступила к ремонту фасадов.

– Подрядчик должен будет снять с фасадов по всему периметру здания старый слой штукатурки и краски, привести все в порядок, покрасить в бирюзовый цвет в соответствии с проектом. Также отремонтируют часть кровли с водосточными сливами. На все работы отведено 45 дней, – рассказал проректор по административно-хозяйственной работе академии Евгений Ермаков.

Также планируется, что у здания появится художественная подсветка. На нее ищут отдельное финансирование.

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